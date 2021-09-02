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14 домов останутся без горячей воды до конца сентября в Костанае

2 сентября 2021, 17:20 |  ЖКХ

Отключение вызвано реконструкцией тепловой сети. Как сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, это позволит улучшить теплоснабжение района.

Иллюстративное фото nsknews.info

Горячую воду у абонентов отключат 4 сентября, работы продлятся до 30-го.

- ул. Баумана 2А,

- ул. Зеленая 6/3, 24, 25, 26, 27, 28,

- ул. Спортивная 8, 10, 12, 29,

- ул. Центральная 11,

- ул. Штабная 13, 16.