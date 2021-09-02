14 домов останутся без горячей воды до конца сентября в Костанае
2 сентября 2021, 17:20 | ЖКХ
Отключение вызвано реконструкцией тепловой сети. Как сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, это позволит улучшить теплоснабжение района.
Иллюстративное фото nsknews.info
Горячую воду у абонентов отключат 4 сентября, работы продлятся до 30-го.
- ул. Баумана 2А,
- ул. Зеленая 6/3, 24, 25, 26, 27, 28,
- ул. Спортивная 8, 10, 12, 29,
- ул. Центральная 11,
- ул. Штабная 13, 16.
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