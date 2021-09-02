ДТП произошло сегодня, 2 сентября, в 13.34 на перекрестке улиц Абая и Волынова. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- 31-летняя водитель, управляя автомашиной «Лада», на светофоре совершила наезд на 11-летнюю девочку, - сообщили в пресс-службу. - Девочка госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

На месте ДТП работают сотрудники патрульной полиции, составляется схема ДТП. Какой сигнал был на светофоре по камере наблюдения не видно, эти детали сейчас уточняет патруль, на месте опрашиваются очевидцы ДТП.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО