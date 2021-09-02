Современный цех по пошиву одежды Bespokela.kz продолжает свою деятельность с каждым днем увеличивая масштабы производства в г. Алматы. Данная швейная фабрика занимает 800 м² производственной площади и насчитывает более 150 сотрудников, более 1 миллиона выпущенной продукции, более 500 бренд по Казахстану и СНГ берут начал именно с данной швейной компании.

Bespokela.kz швейный цех является уникальным и единственным в своем роде производством в Казахстане, который позволяет начинающим так же и профессиональным дизайнерам разрабатывать и запускать в серийное производство изделия любого фасона и типа. Потенциальными клиентами являются дизайнеры одежды, магазины онлайн и офлайн продаж, крупные компании которые хотят подчеркнуть их статус благодаря тщательно проработанному дизайну униформы.

Швейный цех Bespokela работает в разных направлениях, здесь можно заказать пошив практически любой одежду. В сферу услуг входит оптовое производство:

Худи

Тостовок

Свитшотов

Лонгсливов

Бомберов

Жилетов

Футболок

Поло

Рубашки

Маек

Курток

Плащей

Шорт

Платья

Юбок

Брюк

Штанов

Костюмов

Униформы