Швейный цех
Современный цех по пошиву одежды Bespokela.kz продолжает свою деятельность с каждым днем увеличивая масштабы производства в г. Алматы. Данная швейная фабрика занимает 800 м² производственной площади и насчитывает более 150 сотрудников, более 1 миллиона выпущенной продукции, более 500 бренд по Казахстану и СНГ берут начал именно с данной швейной компании.
Bespokela.kz швейный цех является уникальным и единственным в своем роде производством в Казахстане, который позволяет начинающим так же и профессиональным дизайнерам разрабатывать и запускать в серийное производство изделия любого фасона и типа. Потенциальными клиентами являются дизайнеры одежды, магазины онлайн и офлайн продаж, крупные компании которые хотят подчеркнуть их статус благодаря тщательно проработанному дизайну униформы.
Швейный цех Bespokela работает в разных направлениях, здесь можно заказать пошив практически любой одежду. В сферу услуг входит оптовое производство:
- Худи
- Тостовок
- Свитшотов
- Лонгсливов
- Бомберов
- Жилетов
- Футболок
- Поло
- Рубашки
- Маек
- Курток
- Плащей
- Шорт
- Платья
- Юбок
- Брюк
- Штанов
- Костюмов
- Униформы
Штат работников полностью укомплектован – в него входят не только швеи, но и профессиональные дизайнеры, модельеры, закройщики, маркетологи, специалисты в сфере интернет продаж. Если нужна консультация по вопросу производства одежды и развитию собственного бренда, и продвижению его в просторах интернета, здесь вам в любой момент окажут помощь.
Швейная фабрика Bespokela располагает собственным складом пошивочной ткани класса люкс, так же имеет хорошие связи со странами производителями тканей, таким как Турция, Россия и Китай. Современное дорогостоящее оборудование позволяет производить пошив изделии любой сложности. Так же данная компания по желанию клиентов может нанести высококачественное изображение на изделие путем шелкографий, термоприна, вышивки, либо цифровой печати.
Компания клиента ориентированная и готова предложить помощь в создании своего стиля, разработки лекал, пошива и брендирования одежды под ключ. При этом все исходники остаются за клиентами для дальнейшего использования. Сохраняется полная конфиденциальность и анонимность заказов. Перейдя на сайт швейного производства, Вы можете воспользоваться формой для расчета стоимости изделии, после отправки формы, с Вами свяжется специалист для консультации и предоставлению подробной информации по Вашему заказу.
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