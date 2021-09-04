У нас нет возможности выбора - заболеть или не заболеть, но у нас есть выбор – сохранить благоразумие

Помните ли вы, что год назад был какой-то коронавирус, которого все так ужасно боялись? Настолько что не выходили из дома дальше 500 метров, и то - только с собакой. Причем в наморднике была не собака, а хозяин.

Помните, как в обиход вошло слово «локдаун»? Как вводились ограничения и санитарные требования. В каждом магазине и социальном объекте – антисептик, антисептический коврик, перчатки и маски на всех, требования к обработке ручек входных дверей, автобусов и остановок. Даже огражденные подъезды. «НГ» на своем сайте ежедневно в желтой рамочке публикует данные: "Коронавирус в Костанайской области. Заболели: 29 643, (+231 за 03.09), темп прироста - 0,8%. Выздоровели: 26 303 (+104). Умерли (КВИ+): 98 (+2 за 02.09). Коронавирусная пневмония: 4 643 (+13 за 02.09) Умерли (КВИ-): 26 (+1 за 02.09)".

Все страхи ушли, остались только цифры. Трехзначные – по заболевшим. Двухзначные - по умершим. Для удобства разделили на две категории: просто коронавирус и коронавирусная пневмония. «Официально» умирают десятки человек в сутки – ну и ладно. Жизнь продолжается. И чья-то смерть не остановит наше торжественное шествие в светлое будущее. Разве только это не окажется смерть близкого человека, друга, или знакомого. На минутку замрем. Страшно. Страшно, что потухли эмоции и ушли страхи.

- Слышал, такой-то умер от коронавируса

- Угу…

Перестали бояться не только обыватели. Перестали бояться продавцы в магазинах и местах обслуживания. Зашел в пункт общественного питания – ни один продавец не натянул маску. Подтягивают маской второй подбородок. Почти не видел, чтобы кто-то пользовался антисептиком. А коврики давно пылятся по углам… Везде - в автобусах, магазинах, общепите – не осталось верующих в коронавирус. Люди ходят, чихают и кашляют друг на друга. Потом на время исчезают из поля зрения. Если повезет – через три недели возвращаются. Из реанимации. Если не повезет – дополняют статистику смертности. И редко кто удосужится заглянуть в желтый квадратик на сайте «НГ», чтобы сравнить цифры.

Общество разделилось. Люди стали злыми, ожесточенными, раздражительными. Одни пытаются убедить других в реальности этой опасности, другие пытаются убедить в том, что причин для беспокойства нет. Оба лагеря в своем противостоянии не желают уступать.

Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие – пять стадий принятия неизбежного согласно теории Кюблер-Росс. Применимы ли они к восприятию ситуации вокруг коронавируса? Большинство из нас не является психологами или психотерапевтами, равно как и экспертами в иммунологии. Но нельзя отрицать очевидного – мы стали терять человечность. Стали равнодушны к смерти.

Такое уже было в истории. В средние века, во время вспышки чумы в Европе. Именно оттуда пошло выражение «Пир во время чумы» - люди рядом умирали настолько часто, что смерть перестала восприниматься как горе. Смерть стала обыденностью. И когда рядом падал еще один пораженный болезнью, оставшиеся в живых продолжали пить и танцевать. Будем есть и пить – ибо завтра умрем.

В переполненных больницах – равнодушный медперсонал. Измученные, перегруженные работой, для них заболевшие тоже перестали быть людьми, у которых есть имя. Это больше не люди. Это лишь цифры.

Одни из нас считают, что цифры – сильно завышены. Другие – что сильно занижены. Каждый из нас может убедиться для себя, постояв у морга и посчитав сколько увозят оттуда в течение дня…

Я сижу напротив женщины, недавно похоронившей мужа.

- Что вы можете сказать обществу, если бы у вас была такая возможность?

- Когда все начиналось больше года назад, вначале было действительно страшно… но я понимаю, что всю жизнь боятся нельзя. От страха очень быстро устаешь. Но, тем не менее, необходимо быть благоразумными. Когда мы с мужем поняли, что заболели, сразу ушли на самоизоляцию. Муж говорил, что с этим вирусом никто ничего не знает. Даже врачи не могут объяснить, кого он поражает. Он поражает молодых и старых, здоровых и с хроническими болезнями. Он – вел здоровый образ жизни, ни пил, ни курил – и не смог пережить эту болезнь. У меня куча всего – я осталась… Я думаю, что заболеют все. Никто не может гарантировать, как вы перенесете болезнь. Но мы можем оставаться благоразумными: заболели – сидите дома, не подвергайте риску других. Если вы отделались всего лишь потерей обоняния, другим может не повести так, как вам…

Я разговариваю с молодой женщиной. Недавно в их коллективе заболели четверо из пяти, некоторые очень тяжело.

- Мне тяжело дышать в маске, – говорит она.

- Зато потом легко дышать с ИВЛ.

- Ну зачем вы так?!

В магазинах по-прежнему висят антисептики. Что мешает при входе воспользоваться?

- У меня кожа сохнет от антисептика.

- У тебя есть выбор – высохнуть полностью…

Возможно это грубые примеры. Вы можете отрицать или соглашаться. Вы можете дрожать от страха или наплевать на всё. Но, пожалуйста, оставайтесь благоразумными. А главное - не теряйте человечности. Может быть, вам кажется, что болезнь не настоящая. Но смерть – она настоящая.

Цифры в желтом квадратике – тоже настоящие. Даже если они не отражают реальной картины – это не просто цифры. Это чьи-то имена. Чей-то отец или мать. Чья-то дочь или сын. Чье-то горе. Чьи-то похороны. И это случается каждый день. Это вдовы или вдовцы. Это сироты. Это больше не цифры.

У каждого из нас жизнь превращается в тире между двумя датами. Так всегда было. Но для каждой семьи, потерявшей близкого, очень тяжело видеть равнодушие, или более того - ожесточенное отрицание произошедшего. Тяжело, когда твой родной человек стал всего лишь +1. Но еще тяжелее, если не стал - чтобы не портить статистику…

Коронавирус когда-то победят. Возможно, еще не скоро. Но сколько времени потребуется нам, чтобы вернуть себе человечность? Возвращать утраченное намного тяжелее, чем сохранять.

У нас нет возможности выбора - заболеть или не заболеть, но у нас есть выбор – сохранить благоразумие и человечность. Равнодушие – состояние худшее, чем гнев или отрицание. «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!» - написал Юлиус Фучик.

Автор - гражданский журналист "НГ"