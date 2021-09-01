На XVI летних Паралимпийских играх сегодня, 1 сентября, продолжились соревнования пловцов, в которых приняли участие и четыре представителя Казахстана.

Нурдаулет Жумагали занял второе место в квалификационных заплавых

Победитель Азиатских Пара игр 2018 года и чемпион Европы этого года Сиязбек Далиев, который выступает в спортивном классе S5 и уже занял в Токио пятое место на дистанции 50 м баттерфляем, принял участие в квалификационных стартах на дистанции 50 м вольным стилем. Показав результат 35,49 сек. он финишировал четвертым в своем заплыве и расположился в итоговом протоколе сразу после восьмерки пловцов, прошедших в финал.

В финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SB12 выступила Алия Рахимбекова. Казахстанская пловчиха показала седьмой результат - 1 мин. 31,31 сек., а победила здесь Мария Каролина Гомеш из Бразилии, установившая новый паралимпийский рекорд - 1.31,31.

Сразу два казахстанских пловца пробились в финал по результатам квалификационных заплывов на дистанции 100 метров брассом в спортивном классе SB13. Нурали Советканов в своем заплыве финишировал четвертым, показав восьмой результат среди всех участников - 1 мин. 10, 77 сек., а Нурдаулет Жумагали финишировал в своем заплыве вторым и прошел в финал с третьим результатом - 1 мин. 04,97 сек.

В финале на дистанции 100 м спортивным брасом Нурдаулет Жумагали занял 3 место

В финальном заплыве Нурдаулет Жумагали уступил лишь двум соперникам - Талисо Энгелю из Германии, установившему мировой рекорд - 1.02,97 и Дэвиду Авраамсу из США - 1.04,38 и с результатом 1.05,20 завоевал третье место, принеся в казахстанскую копилку бронзовую медаль, ставшую для нашей страны уже пятой на этой Паралимпиаде.

Нурали Советканов занял восьмое место, показав на финише 1 мин. 10,99 сек.

Фото paralympic.kz