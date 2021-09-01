Президент Касым-Жомарт Токаев попросил уволиться чиновников, не справляющихся с работой и сомневающихся в поручениях Главы государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Государственный аппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей", - сказал Токаев в завершение, озвучивая Послание народу Казахстана.