Токаев жестко предупредил чиновников, "которые хотят отсидеться"
1 сентября 2021, 15:39 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев попросил уволиться чиновников, не справляющихся с работой и сомневающихся в поручениях Главы государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Государственный аппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей", - сказал Токаев в завершение, озвучивая Послание народу Казахстана.
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