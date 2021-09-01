Соответствующий закон должен быть принят к январю 2022 года, передает Informburo.kz.

Касым-Жомарт Токаев поручил повысить минимальную заработную плату до 60 тысяч тенге. Об этом глава государства заявил во время своего Послания народу Казахстана.

"Считаю что назрела необходимость пересмотра уровня МЗП. Это с одной стороны важнейший макроиндикатор, с другой стороны – показатель, понятный каждому. Размер МЗП не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. По уровню МЗП Казахстан уступает ряду стран СНГ. С 1 января 2022 года поручаю увеличить МЗП с текущих 42 500 до 60 000 тенге. Мера коснётся более миллиона человек, косвенно – всех трудящихся", – сказал президент.

Он отметил, что повышение МЗП окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления. Это, по оценкам экспертов, приведёт к увеличению ВВП на 1,5%.

"Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчётного показателя в налоговых, социальных и других сферах", – добавил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%. В этой связи правительству поручено разработать мягкие меры стимулирования бизнеса к увлечению заработных плат своих работников.

"Для работодателей, повышающих заработные платы сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке", – сказал он.

Глава государства добавил, что нагрузку на фонд оплаты труда необходимо сделать более понятной и простой. Это особенно ощутимо для микро и малого предпринимательства.

"Предлагаю внедрить для такого бизнеса единый платёж из фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%. Это простимулирует бизнес вывести из тени тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования. В этом вопросе нельзя допустить кампанейщины. Необходимо подготовить соответствующие платёжные системы, чтобы избежать сбоя для бизнеса. Система должна заработать с 1 января 2023 года", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также высказался по поводу досрочного использования пенсионных накоплений. Он отметил, что эта возможность подтолкнула людей к тому, что они стали требовать от работодателей оплаты в "белую".

"Для поддержания этой тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счёт в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать накапливать средства и грамотно ими распоряжаться", – считает глава государства.