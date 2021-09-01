Об этом сегодня, 1 сентября, на брифинге сказал руководитель РГУ «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Костанайской области» Айбек ГАЛЫМЖАНОВ. Брифинг был посвящен вопросам проведения переписи.

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Руководителю департамента задали вопрос о том, что по квартирам в августе стали ходить люди, которые представляются агентами по переписи, не слишком ли рано они совершают свои визиты.

- Это точно не наши интервьюеры, - сказал Галымжанов. - Подготовительный этап, когда уточнялись некоторые адресные данные граждан, прошел с 1 по 30 июня. А непосредственно для проведения переписи мы еще никого не нанимали. В любом случае наши люди будут иметь удостоверение интервьюера с фотографией, специальную экипировку — портфель, планшет, шарф синего цвета с логотипом переписи.

Нанято будет 1 037 человек, все — из числа вакцинированных, заверил Галымжанов. Кроме того, они будут иметь средства защиты, необходимые во время пандемии. Переписной персонал пройдет обучение.

Перепись пройдет в двух форматах — электронном (с 1 сентября по 15 октября), где люди смогут все сделать самостоятельно с помощью компьютера или сотового телефона, и очном — с участием переписного персонала. Руководитель департамента подчеркнул, что живой обход граждан будет проводиться с 1 по 30 октября. Так что все, кто ходит по квартирам сейчас, не имеют к переписи никакого отношения.