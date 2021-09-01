С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz, передает Informburo.kz.

1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.

"Впервые будут применены цифровые технологий. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа", – сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

Те, кто не прошёл перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов.

В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. В опросных листах есть вопросы для людей, выехавших зарубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только женщинам.

В среднем ответы на вопросы переписи населения займут 20-25 минут.