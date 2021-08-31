Полицейские помогли сотрудникам ДЧС потушить пожар и спасти 56 тонн сена. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Инцидент произошел 23 августа около 4 утра. На пульт "102" поступило сообщение, что в селе Камысты горит сеновал. Вслед за ним огонь охватил и надворные постройки.

- Прибывшая оперативно-следственная группа установила, что поджог был умышленный, - сообщили в пресс-службе ДП. - Совместно с сотрудниками ДЧС полицейские потушили пожар. Корма были спасены.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали безработного местного жителя, ранее судимого. Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт. И в ту ночь, подозреваемый проник во двор и поджег сено.

Ведется расследование по ст.202 ч.2 УК РК (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП КО