Пресс-секретарь МОН просит сообщать ей о случаях, когда в школах требуют писать подобные заявления, передает Informburo.kz.

В школах не должны просить родителей написать заявление о том, что они несут ответственность за здоровье детей при обучении в традиционном формате, сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки Молдир Абдуалиева.

По её словам, офлайн-формат необходим для обеспечения качественного образования. Никаких заявлений, в которых родитель должен указать, что не возражает против обучения своего ребёнка офлайн-формате и сам отвечает за его жизнь и здоровье, в школах требовать не должны.

О случаях, когда родителей просят написать заявление, Молдир Абдуалиева просит сообщать непосредственно ей. Все они будут рассмотрены индивидуально.