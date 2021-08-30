Глава государства 1 сентября выступит с посланием к народу Казахстана
30 августа 2021, 14:18 | Государство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 1 сентября, на совместном заседании палат парламента выступит с обращением к казахстанцам, передает Informburo.kz.
Фото akorda.kz
Обращение президента анонсировал его пресс-секретарь Берик Уали.
"Послезавтра, 1 cентября в 11-00 часов, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента.
В послании президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период", – написал Уали в на своей странице в Facebook.
Напомним, 1 сентября депутаты возвращаются с летних каникул, начавшихся 30 июня.
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