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Глава государства 1 сентября выступит с посланием к народу Казахстана

30 августа 2021, 14:18 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 1 сентября, на совместном заседании палат парламента выступит с обращением к казахстанцам, передает Informburo.kz.

Фото akorda.kz

Обращение президента анонсировал его пресс-секретарь Берик Уали.

"Послезавтра, 1 cентября в 11-00 часов, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента.

В послании президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период", – написал Уали в на своей странице в Facebook.

Напомним, 1 сентября депутаты возвращаются с летних каникул, начавшихся 30 июня.