В России расширены категории граждан казахстанцев, которые могут въезжать на территорию страны. Теперь казахстанцы, отправляющиеся к своим родственникам в Россию, могут въехать в РФ вместе со своей семьей - супругой и детьми. Об этом сообщает Sputnik Kazakhstan со ссылкой на Консульский департамент МИД России.

© Sputnik / Евгений Биятов

Так, в распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года внесены дополнения, согласно которым предоставляется возможность въезда в Россию супругов и несовершеннолетних детей, следующих совместно с иностранными гражданами, которые являются членами семьи российских граждан (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), а также с иностранцами, которые следуют в Россию для ухода за больными близкими родственниками (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), либо иностранцами, которые имеют вид на жительство в России.

Также разрешается въезд супругам и несовершеннолетним детям, следующим совместно с иностранцами, которые въезжают в Россию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные).

Пример: если у гражданина России есть брат-иностранец, который хочет въехать в РФ, чтобы навестить его, то брат теперь может приехать со своей семьей (женой и несовершеннолетними детьми).

Кроме того, внесены дополнения в распоряжение правительства от 27 марта 2020 года - теперь через наземные пункты пропуска разрешается выезжать из Российской Федерации супругам и несовершеннолетним детям граждан РФ (то есть совместно с ними), которые следуют в иностранное государство:

в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);

в целях лечения;

к нуждающимся в уходе больным близким родственникам;

к месту проживания членов семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные);

в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства;

для получения образования в иностранных образовательных организациях.

Пример: если россиянин выезжает к своей сестре, живущей в Казахстане, то теперь он может пересекать границу через наземный пункт пропуска со своей женой и несовершеннолетним ребенком.