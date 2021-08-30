В распространяемой информации говорится, что для этого будут использовать вакцину Pfizer в виде спрея, которого на самом деле нет, передает Informburo.kz.

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В Министерстве здравоохранении опровергли информацию о том, что детей будут прививать вакциной Pfizer без согласия родителей, сообщает stopfake.kz.

В распространяемом в мессенджерах аудиосообщении говорится о том, что препарат будет представлять собой спрей для носа, чтобы ребёнок не рассказал дома о прививке.

"Эта информация не соответствует действительности. Во-первых, поставка вакцины производства Pfizer/BioNTech в Казахстан запланирована на октябрь 2021 года. Во-вторых, она вводится исключительно внутримышечно, при помощи иглы. Этот препарат одобрен для подростков старше 12 лет. Напоминаем, что в Казахстане вакцинация детей производится только с информированного согласия родителей", – сообщили в Минздраве.

Заявления о том, что после получения этой вакцины дети будут массово умирать, тоже неверны, добавили в ведомстве. Препарат производства Pfizer/BioNTech прошёл все необходимые клинические и доклинические испытания, его безопасность и эффективность доказаны.

"Вакцина одобрена управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и используется в 98 странах, таких как США, Канада, Австралия, Бельгия, Франция, Исландия и других. Массовых смертей в результате её применения зарегистрировано не было", – сообщили в министерстве.