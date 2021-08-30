В августе газета «Время» сообщила, что Казахстан хочет помочь Узбекистану усовершенствовать систему ценообразования в строительстве. Для этого создается единый идеологический центр, который будет координировать соответствующий процесс.

Ну не смешно? Страна, которая не может обуздать у себя цену на картошку, хочет помогать другим в вопросах ценообразования. Любим мы пускать пыль в глаза. Конечно, свеча не померкнет, если о нее зажигать другие, но в этом вопросе наша свеча еле теплится и зажечь другую не сможет.

Видимо, власть сама не знает, что творится в стране с ценами в строительстве. Например, в ноябре 2020 года портал LS сообщал: «По данным бюро национальной статистики средняя стоимость первичной недвижимости в октябре 2020 года составила 305,3 тыс. тенге за 1 кв. м. А средние фактические затраты на строительство 1 кв. м. жилья в сентябре этого же года составили 117,3 тыс. тенге». Помнится, как пару лет назад наш Костанайский домостроительный комбинат ставил вопрос о поднятии цены на жилье. Причина - у них маленькая прибыль.

Строим дорого и плохо. Посмотрите, сколько жалоб костанайцев, купивших жилье в новых микрорайонах. Помнится, как министр по ЧС Ильин говорил об отклонениях от проектов при строительстве домов. Например, вместо девяти этажей по проекту возводят десять. По словам министра, всего по республике с грубыми нарушениями эксплуатируются 263 крупных объекта.

Не выдерживает критики и то, что именно мы строим. В Уральске планируют построить здание с комплексом сервиса: удобные диваны, журнальные столики, кофе-машина, домашний кинотеатр, музыкальный центр и современный фитнес-зал. Стоимость проекта - 1 млрд 230 млн тенге. И это не какой либо санаторий - это морг! Вот и пойми, нарочно так работают наши чиновники или нечаянно.

Говоря о ценах вообще, уместно вспомнить августовское заседание правительства, на котором председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев заявил, что годовая инфляция в Казахстане достигла рекордного значения за последние 4 года - 8,4%! Основной вклад в прирост цен исходит от продовольственной инфляции. Не помогают тут и стабфонды. Да и как могут помочь, если выяснилось, что в некоторых областях они затоварены солью и 37% средств были потрачены на закуп муки, цены на которую стабильны. Как тут не вспомнить слова писателя Станислава Лема: «Может быть, дураков не становится больше, но они становятся все активнее».

Могу с уверенностью сказать, что даже после традиционного предновогоднего скачка цен инфляция по году будет на уровне 6-7%. Мне кажется, что и желание помочь узбекам в вопросе ценообразования в строительстве возникло лишь потому, что для этого создается центр, а это несколько теплых, хлебных мест для чиновников. А поделиться мы можем бедностью, которой богаты. Но кому она нужна?

Может, нам уже хватит безрезультатных реформ и безумных идей? Есть такое правило - «принцип 101-го процента». Это когда отыскиваешь 1% самого необходимого на данный момент и направляешь на него 100% своих усилий. Судя по тому, какие мы строим морги, этот принцип власти неизвестен. Столичное чиновничество подменяет реальные дела разговорами об инновациях, инвестициях и прочей безделице, сами толком не понимая, какой они несут смысл и последствия.