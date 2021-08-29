Сегодня, в пятый соревновательный день на Паралимпиаде в Токио, копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной медалью, и третий день подряд это сделали дзюдоисты.

Фото Паралимпийского комитета Казахстана

В заключительный день соревнований по пара дзюдо на XVI летних Паралимпийских играх определялись победители и призеры в пяти весовых категориях - в трех у мужчин и двух у женщин. В трех категориях за награды Паралимпиады боролись и казахстанские дзюдоисты Жанбота Аманжол (до 90 кг), Ерлан Утепов (до 100 кг) и Зарина Байбатина (свыше 70 кг), выступающие в классе B3 (среди слабовидящих спортсменов) и представляющие Атырауский областной спортивный клуб инвалидов.

Победитель чемпионата Азии и Океании 2019 года Ерлан Утепов в первой схватке уступил представителю Молдовы Иону Басоку и прекратил свои выступления в Токио на стадии 1/8 финала.

Обладатель Кубка мира 2021 года Жанбота Аманжол выиграл на старте у россиянина Владимира Федина, затем в четвертьфинале уступил Александру Назаренко из Украины. В утешительной схватке его соперник Шухрат Бобоев отказался от поединка и казахстанец получил возможность побороться за третье место. Однако в схватке за «бронзу» Аманжол уступил Гелиосу Дачуманае из Франции.

Серебряный призер чемпионата Азии и Океании 2019 года Зарина Байбатина начала свои выступления в Токио с четвертьфинальной стадии, одержав за 55 секунд чистую победу над бронзовым призером Азиатских Пара-игр 2018 года в Джакарте (Индонезия) представительницей Монголии Альтанцецег Нямаа.

В полуфинале соперницей казахстанки была лидер мирового рейтинга, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года, чемпионка Европы 2019 года Каролина Коста из Италии. Схватка продлилась чуть менее полутора минут и завершилась победой атырауской спортсменки.

Уступив в финале серебряному призеру чемпионата Европы 2019 года Дурсадаф Каримовой из Азербайджана, Зарина Байбатина стала обладательницей серебряной медали и первым призером Паралимпиады по пара дзюдо среди женщин в истории казахстанского спорта, завоевав на XVI летних Паралимпийских играх в Токио четвертую медаль для Казахстана.

Ранее золотую медаль завоевал в пауэрлифтинге Давид Дегтярев из Кокшетау, а обладателями двух серебряных наград стали атырауские дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

В понедельник 30 августа, единственная представительница Костанайской области на Паралимпийских играх и единственная представительница Казахстана в пара пулевой стрельбе Айсулу Джумабаева из Костаная примет участие в официальной тренировке по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин. Эта тренировка в дисциплине Р2 является подготовкой к соревнованиям в спортивном классе SH1 - среди спортсменов, способных удерживать оружие без дополнительной опоры. Сами же соревнования пройдут 31 августа.