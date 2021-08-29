На момент происшествия людей на территории склада не было, отметили в Минобороны.

Кадр из видео

В Жамбылской области на складе инженерных боеприпасов, где три дня назад случился пожар, произошёл ещё один взрыв, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Министерство обороны.

"29 августа около 12.20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было", – говорится в информации.

Специалисты выясняют причины, отметили в ведомстве.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин ранее сообщал, что на территории складов в тлеющих очагах ещё есть ряд неразорвавшихся снарядов. Также по словам главы МЧС для полной ликвидации последствий потребуется ещё два-три дня.