Велопробег «По следам Ыбрая» завершился сегодня, 28 августа, возле памятника Алтынсарина. Его участники преодолели 750 км из Нур-Султана в Костанай. Велопробег они приурочили к 180-летию просветителя Ыбрая Алтынсарина и 30-летию независимости Казахстана.

В группу велосипедистов вошли 5 человек: преподаватель английского языка Ернат МЕЛСУЛЫ (1982 года рождения), пенсионер Кайрат ЫРГЫЗБАЕВ (1964 года рождения), ветеран-педагог Тугелбек КАСЫМОВ (1945 года рождения), бывший полковник службы охраны президента Эрнст БАЙМУХАМБЕТОВ (1955 года рождения) и инженер Казыбек БЕКЕЕВ (1954 года рождения). Последний до Костаная, к сожалению, не доехал из-за поломки велосипеда.

Участников велопробега встречали вечером на Аулиекольской трассе. Последний участок вместе с ними решили проехать костанайские велосипедисты, всего около 15 человек. А уже на въезде в Тобыл к ним присоединились 4 белых автомобиля с большими флагами Казахстана. Такой процессией они и проехали по улицам Тобыла и Костаная.

- С участниками веломарафона мы знакомы давно, поэтому сегодня взяли велосипеды и поехали встречать друзей, - рассказал заместитель председателя ОО «Велосообщество Костаная» Канат САГУМБАЕВ. – У нас даже есть чат в WhatsApp, где мы отслеживали путь участников велопробега с момента выезда. Они снимали для нас видео как они ехали, какие места посещали, как их встречали в разных городах. Это вызов для наших ребят, потому что самому старшему участнику пробега 76 лет. Возраст для них не преграда. Они пропагандируют здоровый образ жизни, доказывают, что нет ничего невозможного.

В финальной точке участников велопробега ждали журналисты и чиновники. Гостей из Нур-Султана угостили баурсаками, они сфотографировались со всеми желающими и возложили цветы к памятнику Ыбрая Алтынсарина. А после в картинной галерее рассказали всем желающим о своем путешествии.

- Идея этого велопробега появилась у меня в голове в прошлом году, - рассказал Ернат Мелсулы. – Каждый день мы ставили себе цель проехать до определенного населенного пункта. Из Нур-Султана мы доехали до села Астраханка, потом до Атбасара, потом до Жаксы, следом до села Октябрьское, потом до Аулиеколя и уже в финале доехать до Костаная. Но я уверенно могу сказать, что мы проехали чрез сотни населённых пунктов. Первые пять дней были в нашу пользу, был попутный ветер. Солнце сильно грело, вчера было 37 градусов, тоже испытание. сегодня мы ехали против ветра, но это нас только закалило. Мы не смотрим на препятствия, тем более мы знали, что нас ждут в Костанае друзья.

Кайрат Ыргызбаев, как оказалось, наш земляк. Он родился в Узункольском районе, долго жил в Мендыкаре и Костанае, а после переехал в столицу.

- Специально для этого марафона не привлекали молодых велосипедистов, чтобы личным примером показывать встречающимся, что для здорового образа жизни все возрасты покорны, - говорит Ыргызбаев. – Многие не верили, что наш аксакал (Тугелбек Касымов – «НГ») и мы все, сможем преодолеть этот путь. Организаторы не верили, кто участвует в пробеге. Мы очень дружная команда, несмотря на разные физические возможности. По дороге мы шутили, что как работники любой сферы, начинали свой путь в 9 утра, а заканчивали в 6 вечера. Вместе с моим напарником Эрнстом, мы велопутешественники, решили проехать по всей стране, чтобы узнать, как живут в разных уголках родины. Этот пробег не требует каких-то рекордов, цель нашей поездки больше просветительская, привлечь внимание к личности Алтынсарина.

В центре аксакал, Тугелбек Касымов

Завтра участники велопробега посетят мавзолей и музей Ыбрая Алтынсарина. В понедельник велосипедисты поедут на место рождения просветителя – колодец Омара в 5 км от села Сатай. До Алтынсаринского района они также доедут на своих велосипедах.

Фото Георгия ГОВОРОВА