Ремонт Смирновской средней школы Карабалыкского района вызвал скандал. 26 августа на YouTube-канале "Неудобные вопросы Миршата Сарсенбаева" появился видеоролик с участием директора и сотрудников школы. Они рассказывают, что ремонт не завершен, его вынуждены доделывать учителя, а часть материалов пришлось закупать за счет профсоюза. Не готовыми оказались первый и второй этажи школы. Руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА сегодня, 28 августа, на брифинге в РСК посвященному новому учебному году, заявила, что проблема Смирновской школы вызвана желанием чиновников заменить окна на год раньше.

- В этой школе в этом году проводили замену системы отопления, а когда эти работы были завершены, от государственных закупок осталась экономия, - рассказала Байменова. - Отдел образования обратился с просьбой выделить деньги, дополнительно взяв средства за счет экономии в других районах. Хотели заменить в школе окна. Часть окон заменили в прошлом году. Поэтому в августе были выделены дополнительные деньги. Вы понимаете, что все процедуры идут через портал государственных закупок, оперативно все сделать не удалось. Пока определили подрядчика, немного затянулась работа. Буквально на прошлой неделе окна установили. По плану эти окна должны были заменить в 2022 году. Здесь, как говорится, хотели сделать как лучше, использовать экономию, чтобы часть окон заменить. Да, конечно, сегодня я говорю о том, что нужно было все оставить как по плану на 2022 год.

Байменова добавила, что пока рабочие меняли окна, работы по побелке внутри здания начать не могли.

- Касательно того, что у них не было денег на приобретение материалов и тратили деньги профсоюза, по данному факту мы сейчас разбираемся, - отметила Зауре Байменова. - Буквально до начала брифинга у нас было совещание по этому поводу. Меры будем принимать. Мы стараемся по потребности обеспечивать. Возможно, не надо было менять окна, а прежде всего перераспределить средства на закуп материалов. Техперсонал школы был задействован в побелке и покраске. Мы дополнительно сообщим СМИ о принятых мерах. Конечно, это недопустимо, чтобы учителя сами делали ремонт.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Байменова прокомментировала и другие случаи незавершенного капремонта в школах Костанайской области. По данным руководителя департамента по контролю в сфере образования Костанайской области Орала Каппасова, озвученным на брифинге 26 августа, капитальный ремонт в этом году проводили в 15 организациях общего среднего образования, "ремонтные работы не завершили, на 9 объектах работы завершатся до 1 сентября, а в остальных к 15 декабря".

- 15 организаций образования - это в том числе 2 колледжа, 1 детский сад, 1 специальная организация образования, 2 общежития, а все остальные школы, - отметила Байменова. - Есть школы, где не завершится ремонт в связи с тем, что было позднее выделение средств по программе "Ауыл ел бесиги". Но за счет перераспределения и экономии, нам в июле выделили деньги. Оперативно провели конкурсы госзакупок, работы в августе начаты. Хочу пояснить, чтобы меня правильно поняли, было право выбора отказаться от ремонта или воспользоваться этими средствами республиканского бюджета. Это школы, которые действительно требовали ремонта, где с начала постройки и запуска не проводился капитальный ремонт. Это 30-40 лет. Мы хотим создать комфортную образовательную среду и поэтому решили провести ремонт.

В управлении образования уверяют, что незавершенный ремонт не сорвёт учебный процесс. Учеников скорее всего временно переведут в другие школы. Таких учебных заведений шесть. Так, по словам Байменовой, учеников Аманкарагайской средней школы им. Островского (капремонта не было 50 лет) распределят между двумя ближайшими школами. А учеников школы в районе Беимбета Майлина переведут в новую школу им. Сапара Ергалиева. Учеников Железнодорожной средней школы Карасуского района отправят в Октябрьскую СШ, которые разделяют 1,5 км.

- Все условия в этих школах созданы, никакого срыва учебного процесса не будет, это школы внутри одного населенного пункта, - подчеркнула Байменова. - Единственное, что теперь в некоторых школах будет обучение в 2 смены. А учебная неделя при необходимости станет шестидневной, часть занятий перенесут на субботу. С родителями беседа по переезду проведена, есть с их стороны понимание.