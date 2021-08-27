Это произошло вчера, 26 августа, во время дежурства спасателей оперативно-спасательного отряда Костанай.Спасатели проводили профилактические беседы с отдыхающими на пляже, когда услышали крики о помощи, сообщает пресс-служба ДЧС в своем Telegram-канале.

Оказалось, что молодой парень, 2001 года рождения, купался в Тоболе, когда начал тонуть. Его голова периодически скрывалась под водой.

На моторном суде спасатели добрались до тонущего парня, один из спасателей прыгнул в воду и с помощью спасательного круга они затащили тонущего на борт.

Доставив пострадавшего на берег, спасатели оказали ему первую помощь - сделали искусственное дыхание - и передали родственникам.

Как только парень пришел в себя, он поблагодарил спасателей, оказавших ему помощь. Сейчас здоровью парня ничего не угрожает, самочувствие хорошее.