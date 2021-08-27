Уголовное дело в отношении директора школы №122 Оксаны МИКОЛАЕНКО продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 27 августа. По материалам дела, с 2019 по 2020 годы Миколаенко распределяла вакантные ставки педагогов и техперсонала, а также исполнение обязанностей заместителей директора на полставки или четверть ставки между другими сотрудниками. Доплату забирала себе.

Либо заставляла сотрудников школы писать ходатайства о том, что, к примеру учитель биологии выполнял работу завхоза и за это ему полагается доплата. Но никаких работ не производилось вообще. Таким образом, за 2 года общая сумма хищений Миколаенко составила 2 млн тенге.

Сегодня в суде в качестве свидетеля допросили учителя математики СШ №122 Маржан АЙМАГАМБЕТОВУ. Она пояснила, что работает в школе с 2006 года.

Маржан Аймагамбетова за трибуной

- Очень часто я выполняла работы на полуторной ставке, но получала оплату только за полставки, - пояснила свидетель. - Миколаенко мне говорила: тебе не положено и забирала деньги, хотя знала, что я мать четверых детей, деваться мне некуда...

По словам Аймагамбетовой, в 2019 году Миколаенко вызвала ее к себе в кабинет и сказала: у нас есть свободные ставки. И попросила написать ходатайство об оплате работы в июле.

- Хотя я вышла на работу только в августе, - сказала свидетель. - Все об этом знали, но все ее боялись. Она держала в страхе всю школу. Говорила: Цымбалюк мой друг, а акимы со мной советуются. Куда мы могли жаловаться? У меня четверо детей, куда я пойду работать?

Но спустя два года, по словам Аймагамбетовой, ее терпение лопнуло и она написала заявление в антикоррупционную службу.

- Вы не можете назвать ни одной конкретной даты, ни суммы, которые якобы забирала Миколаенко, - заметил адвокат подсудимой Серик АБИЛОВ.

После обеда допросили еще одного свидетеля - заведующую по хозяйственной части СШ №122 Бахыткульт ИСКЕНДИРОВУ. Она очень эмоционально рассказала, как отбирались деньги за дополнительные ставки и как не выполнялись работы, за которые на бумаге платили деньги.

-Вы же взросла женщина, вы писали ходатайства о том, что такой-то будет выполнять работы за другого, но знали, что этого не было, - обратился к свидетелю судья Самат САТМАГАНБЕТОВ. - Под ходатайствами стояла ваша подпись. Зачем вы это делали? Так ведь нельзя!

- Это наш директор, ее все боялись! - отреагировала Искендирова. - Она на всех кричала, в меня один раз даже ручку бросила, есть свидетели...

Адвокат подсудимой снова заметил, что в допросе нет ни одной даты и конкретной суммы.

- Скажите, кто кронировал деревья во дворе школы? Кто потом вывозил ветки? - обратилась к свидетелю подсудимая Миколаенко. - Кто вкапывал баллоны в землю? Не помните? А это вообще-то ваша работа!

Миколаенко пояснила, что эти работы, касающиеся напрямую хозяйственной части, делал учитель биологии Коваленко, за что и получил доплату.

По словам еще одного свидетеля, секретаря директора Галины ШЕРСТЮК, деньги для Миколаенко передавались завернутыми в бумагу.

- Суммы были разные: иногда 20 000 тенге, иногда 1000 тенге, - сообщила свидетель. - Деньги Оксана Николаевна просила завернуть в бумагу, потому что в ее кабинете были видеокамеры. Так продолжалось два года...

Шерстюк сообщила суду, что в феврале 2021 года планировалась финансовая проверка в школе. Тогда она обратилась к своему адвокату и рассказала о злоупотреблениях директора Оксаны Миколаенко, в которых она тоже участвовала.

- Я посоветовал ей явку с повинной в антикоррупционную службу, что она и сделала, - подтвердил присутствующий в зале адвокат свидетеля ПОНОМАРЕНКО.

Допрос свидетелей продолжится на следующем заседании.