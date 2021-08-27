В субботу, 28 августа, ночью на севере, днём на большей части Костанайской области ожидается дождь, на севере и северо-востоке гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный ночью 9-14, на севере 15-20 м/с, днём 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, на севере +10 градусов, днём +17...+22, на юге и юго-востоке +27...+33 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу будет переменная облачность, утром и днём дождь, гроза и шквал. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +20...+22 градусов.

- В воскресенье, 29 августа, по области ночью на большей части, днём на юго-востоке дождь и гроза, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В понедельник, 30 августа, на юго-востоке дождь и гроза, ночью и утром на севере облачно, возможен туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточное направление 9-14, местами 15-20 м/с.

29 августа температура воздуха по области ночью +8...+13, на юге +16 градусов, 30 августа ночью +5...+10, на юге +13 градусов. Днём в воскресенье и понедельник +15...+20, на юге +23 градуса.

По словам синоптиков, сегодня ночью ожидается холодный фронт, а уже в начале сентября погода будет формироваться под влияним скандинавского антициклона, который принесет в регион прохладные воздушные массы.