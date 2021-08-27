Очередной брифинг на эту тему прошел сегодня, 27 августа. На нем журналисты задавали вопросы не только о темпах вакцинации, но и об условиях нахождения больных в ковидных стационарах. В области развернуто 2 335 инфекционных и карантинных коек, на которых находится 921 человек.

Продолжается прививочная кампания, на сегодняшний день вакцинация проводится 190 стационарными и передвижными прививочными пунктами, напомнила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА. Помимо поликлиник в местах массового скопления людей открыты прививочные кабинеты, а именно - в торгово-развлекательном центре «Kostanay Рlaza», бизнес-центре «City Kostanai», супермаркете «Астыкжан» (пр. Абая 1Б), торговом центре «ЦУМ» в г.Рудный.

- На данный момент уже вакцинировано 292 300 человек или 57,9% от всех, подлежащих вакцинации в области (505 068 человек). Из них вторым компонентом 235 096 или 46,5%, - уточнила Бексултанова.

О некоторых финансовых итогах противодействия КВИ рассказал директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек НУРГАЛИЕВ.

- Так, сумма надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с ковидом, за первые 6 месяцев 2021 года составила 3 млрд 430 млн тенге. На услуги по предотвращению КВИ и лечение в стационарах более 7 000 человек было выплачено 2 млрд 390 млн тенге, - сообщил Нургалиев.

Накануне брифинга жительница Рудного Ирина Старикова рассказала «НГ», что в палатах инфекционного отделения Рудненской городской больницы сейчас очень жарко и душно. Также нет питьевой чистой воды (больным приносят бутилированную воду ежедневно). На брифинге в РСК корреспондент «НГ» спросил, можно ли решить вопрос с кондиционированием помещений и питьевой водой. Ведь если ковидным больным вреден холодный кондиционированный воздух, то есть специальные системы вентилирования, бризеры и т. д.

- На брифинге мы сообщаем информацию о вакцинации, но ваш вопрос я учту. Постараемся ответить и решить его, - сказала Бексултанова.

Фото РСК