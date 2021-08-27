Об этом "НГ" только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Напомним, видео о том, что мужчина второй день лежит возле дороги на ул. Матросова прислали сегодня утром. Читательница Галина, сообщившая об этом, рассказала, что вчера, 26 августа, они уже вызывали скорую помощь и полицию, но мужчина так и остался на улице.

- Сейчас он уже в больнице. Держим ситуацию на контроле, - сообщили в пресс-службе ДП.

В комментариях в Instagram под постом "Нашей газеты" сообщали, что в больницу мужчину отвез поисково-спасательный отряд "Дос". Мы связались с координатором отряда Олесей. Она сообщила, что волонтеры действительно дважды выезжали на место, но мужчины там уже не было.

- Когда мы выехали на место, его уже забрала скорая, но мы проследили, его отправили в областную больницу, дедушка находится там, - рассказала Олеся.