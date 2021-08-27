За четверг, 26 августа, в регионе зарегистрировано 262 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Один человек скончался, у него был подтвержден коронавирус ПЦР-тестом.

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Как сообщили в областном информационном штабе, заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 116, Рудный – 36, по 17 случаев - в Б.Майлина и Костанайском районах, Житикара – 15, Аулиекольский район – 13, по 9 случаев - в Денисовском и Карабалыкском районах, Лисаковск – 7, Аркалык – 6, Сарыкольский район – 5, Федоровский район – 4, по 3 случая - в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах, 2 случая в Карасуском районе.

245 пациентов обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 243 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 августа 2021 г. зарегистрировано 27 676 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 24 669 человек, в том числе 238 за 26 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 292 300 человек (+1 623), вторым компонентом 235 096 (+2 682).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 25 августа в Костанайской области было выявлено 17 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных исходов от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 580 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 118 человек.