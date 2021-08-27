В японской столице продолжаются XVI летние Паралимпийские игры, в которых принимают участие 25 представителей Казахстана, выступающие в семи видах спорта.

Фото Паралимпийского комитета Казахстана

Эта стартовавшая 24 августа Паралимпиада является шестой, в которой принимают участие казахстанские спортсмены и на которую наша страна впервые отправила больше двадцати участников. На Паралимпийских играх в Атланте-1996 от Казахстана выступили двенадцать представителей, в Сиднее-2000 - лишь два, в Афинах-2004 - восемь, в Пекине-2008 - три, в Лондоне-2012 - семь и в Рио-2016 - десять.

Во второй медальный день в Токио прошли соревнования по пара пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории до 54 кг. Казахстан в этом виде программы представлял уроженец города Атбасара Акмолинской области Давид Дегтярев, являющийся рекордсменом Азии. Воспитанник кокшетауского спортивного клуба инвалидов «Мерген» в мае в столице Грузии городе Тбилиси на проходившем там Кубке мира по пара пауэрлифтингу стал победителем в своей весовой категории, выжав лежа штангу весом 185 кг. Этот результат стал не только рекордом Азии, но и принес акмолинскому спортсмену лидерство в мировом рейтинге перед Паралимпийскими играми.

В Токио Дегтярев начал соревнования после того, как завершили свои выступления все остальные участники, заказав в первом подходе 170 кг. Успешно справившись со штангой, он затем выжал 172 кг и 174 кг, принеся Казахстану первую золотую медаль XVI летней Паралимпиады. Серебряным призером Паралимпийских игр стал Аксель Бурлон из Франции, выжавший в третьем подходе штангу весом 165 кг. А паралимпийскую «бронзу» с таким же результатом завоевал оказавшийся на 150 граммов тяжелее представитель Греции Димитриос Бакохристос.

В этот же день в соревнования среди женщин по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 45 кг выступила бронзовый призер прошедших в 2018 году в столице Индонезии городе Джакарте III Азиатских пара игр Алина Солодухина из Алматы. В третьем подходе она выжала штангу весом 85 кг, что стало пятым результатом. А победительницей здесь стала Латифат Тиджани из Нигерии - 107 кг.

Как сообщают СМИ, Давид Дегтярев за первое место получит 250 тысяч долларов. Алина Солодухина, ставшая пятой в весовой категории до 45 килограммов, получит 10 тысяч долларов.