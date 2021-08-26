Одна погибла, пятеро в больнице - Автомобиль слетел с трассы в Костанайской области
26 августа 2021, 23:11 | Происшествия
Трое из пострадавших - дети. Подробности смертельного ДТП рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Авария произошла сегодня, 25 августа, в 8.35 на 141 км трассы Аулиеколь-Жолдама по направлению к Костанаю. 51-летняя водитель автомобиля "Toyota" не справилась с управлением и вылетела в кювет.
- Женщина-водитель, от полученных травм, скончалась на месте ДТП, - сообщили в полиции. - В машине было 8 пассажиров. Трое детей 2010, 2014 и 2018 годов рождения и двое взрослых 1993 и 1955 г.р госпитализированы, остальным пассажирам назначено амбулаторное лечение.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
Последние новости
26.08.21 22:35 Взрыв прогремел в Жамбылской области. Горит военный склад
26.08.21 18:27 «Это стратегически важный участок» - Совет по этике наказал руководителей двух отделов акимата Костаная за отказ предоставить землю предпринимателю
26.08.21 10:40 Медленное снижение - Хроника пандемии в Костанайской области
25.08.21 16:24 "Сбой в банке второго уровня" - Некорректное списание денег при оплате проезда в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.