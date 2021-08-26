Трое из пострадавших - дети. Подробности смертельного ДТП рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Авария произошла сегодня, 25 августа, в 8.35 на 141 км трассы Аулиеколь-Жолдама по направлению к Костанаю. 51-летняя водитель автомобиля "Toyota" не справилась с управлением и вылетела в кювет.

- Женщина-водитель, от полученных травм, скончалась на месте ДТП, - сообщили в полиции. - В машине было 8 пассажиров. Трое детей 2010, 2014 и 2018 годов рождения и двое взрослых 1993 и 1955 г.р госпитализированы, остальным пассажирам назначено амбулаторное лечение.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО