На заседании Совета по этике Костанайской области сегодня, 26 августа, рассматривали дисциплинарные дела в отношении руководителя отдела земельных отношений Динары ТУРСУНБАЕВОЙ и руководителя отдела архитектуры Розы КЕНЕКБАЕВОЙ. По мнению представителя городской прокуратуры, они дискредиторовали госорганы по одному и тому же делу.

Самат Нуркутергенов

- Директор ТОО «Табыс» Сейткалиев обратился в акимат Костаная с просьбой предоставить ему земельный участок в районе перекрестка ул. Доненбаевой-пр. Назарбаева, - пояснил суть дела прокурор Самат НУРКУТЕРГЕНОВ. - Однако члены земельной комиссии отказали ему в предоставлении данного земельного участка, мотивируя тем, что под ним расположены коммуникации и проходит ливневая канализация. Предприниматель обратился суд, который вынес решение, что отказ акимата был необоснованным. В районе этого участка нет ливневой канализации и не проходят коммуникации. Отдел земельных отношений решение суда первой инстанции в установленные законом сроки не обжаловал, поэтому оно уже вступило в законную силу. Но предприниматель до сих пор не получил свой участок. Считаю, что руководителей обоих отделов нужно привлечь к дисциплинарной ответственности.

Динара Турсунбаева сразу заявила, что категорически не согласна с решением суда и что свою вину в дисциплинарном нарушении не признает. Она сообщила, что заседание земельной комиссии по предоставлению данного участка проходило уже трижды и предпринимателю отказали.

Динара Турсунбаева (слева)

- Отказали вполне обоснованно, - сказала Турсунбаева. - Участок имеет важное стратегическое значение для города. Он проходит вдоль ограды в районе перекрестка Доненбаевой- Назарбаева, который регулярно затапливает талыми водами и дождями. В данный момент отел земельных отношений разрабатывает ПСД на отвод вод в этом месте. Этот участок нужен городу, там низменность, необходимая для отвода вод.

На вопрос председателя Совета по этике Асхата ИСКЕНДИРОВА, почему в таком случае руководитель отдела не обжаловала решение суда первой инстанции, Турсунбаева ответила, что это их упущение.

- Вы поймите: суд принял решение, что есть нарушения, - пояснил Искендиров. - Мы не рассматриваем здесь решение суда и не имеем право его оспаривать. Вы его в свое время не оспорили, значит, согласились с ним. Мы рассматриваем только дисциплинарные нарушения с вашей стороны.

Прокурор добавил, что у ТОО «Табыс» уже есть основной земельный участок в том же районе, второй участок оно получало как дополнительный. В связи с чем могло его получить не через торги.

- То есть, если, к примеру, у предпринимателя есть магазин на участке, то дополнительную землю под стоянку он запросто может получить рядом с основным участком, - пояснил Нуркутергенов.

- Хочу поправить, - возразила Турсунбаева. - Согласно ст. 48 Земельного кодекса любые земельные участки, хоть основные, хоть дополнительные, предоставляются через торги. Есть исключения из этой статьи, когда земля предоставляется не через торги. Для этого должны быть либо выкуплены права владения земельным участком у государства, либо предоставлены геодезические изыскания и ПСД на строительство.

- У ТОО «Табыс» и так было приоритетное право на получение этого участка, в связи с тем, что основной участок земли этого предприятия расположен рядом, - добавил член земельной комиссии Валерий ПОЛЕШКО. - Однако для получения дополнительного о участка не через торги необходимо было еще сделать изыскательские работы и предоставить либо ПСД, либо эскиз будущего строения. То есть предоставить план того, что там будет, чтобы это не противоречило планам города. Кстати, дополнительный земельный участок, который просил «Табыс», в 2 раза меньше его основного, но даже на основном до сих пор ничего не построено. К тому же на 5 метров вправо и влево от запрашиваемого участка проходят инженерные сети, что сокращает площадь участка. На этой земле — скопление талых вод. Считаю, что я как член земельной комиссии аргументировано отказал предпринимателю в получении этого участка.

Прокурор, в свою очередь, отметил, что согласно ответам отдела ЖКХ, ливневой канализации и коммуникаций на этом участке нет, что подтвердили и все коммунальщики. Более того, бизнесмен планировал благоустроить участок за свой счет. Турсунбаева возразила: ответ предоставлен рядовым сотрудником отдела ЖКХ без права подписи и не на фирменном бланке, что категорически запрещено. Такие ответы должен подписывать только руководитель.

- Так все-таки есть на этом участке коммуникации и ливневая канализация или нет? - несколько раз спросил Искендиров. - Почему суд этого не усмотрел, если они есть?

- Во-первых, отдел ЖКХ не является балансодержателем этого участка и не мог предоставлять данные о коммуникациях, - пояснила Турсунбаева. - Во-вторых, в этом месте проходит открытая ливневая канализация, то есть отвод воды идет по естественному рельефу и еще две трубы проходят под железной дорогой. Но застраивать участок нельзя.

Директор ТОО «Табыс» Шернияз СЕЙТКАЛИЕВ представил совершенно другую картину. Он пояснил, что на основном участке планировал построить офис для занятий коммерческой деятельностью. Дополнительный участок ему нужен для парковки.

- Кто-нибудь из членов комиссии видел этот стратегически нужный для города участок? - обратился он к присутствующим. - Так много говорят о ливневой канализации, а на самом деле там все загажено, замусорено и заросло деревьями. Я выезжал на этот участок вместе с руководителем отдела ЖКХ, он давал заключение о том, что там нет коммуникаций, а не подчиненный без права подписи. Мы согласились отремонтировать ливневку за свой счет, есть решение суда, что участок должны были нам предоставить, но дело так и не сдвинулось. Вы сейчас решаете, чтобы кого-то наказать, а мне что от этого? Опять ходить по судам? Это потеря времени и денег. Строительный сезон в нашем северном регионе очень короткий, стройматериалы дорожают. Получается, вы просто препятствуете развитию бизнеса. Но то, что этот участок имеет стратегическое значение для города - бред, он в ужасном состоянии!

В рамках этой истории члены Совета по этике рассмотрели и дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела архитектуры.

- Суть ситуации - та же, - пояснил прокурор. - Для получения земельного участка желающие обращаются в два отдела — земельных отношений и архитектуры. Считаю, что решение земельной комиссии об отказе в предоставлении участка земли ТОО «Табыс» было основано на заключении отдела архитектуры. Этот отдел первым изучаем документы по предоставлению участка, о том, есть ли на нем коммуникации, инженерные сети и т.д. Именно такую информацию отдел архитектуры и предоставил отделу земельных отношений, в связи с чем прошу привлечь к дисциплинарной ответственности и руководителя отдела архитектуры.

Роза Кенекбаева свою вину также не признала, сообщив, что действовала в рамках закона. Мнения членов Совета по этике по этому делу также были неоднозначными. С одной стороны — есть нарушения руководителей отделов, с другой — участок, который действительно нужен городу и на котором сейчас отдел земельных отношений разрабатывает ПСД на строительство ливневки для отвода вод.

В итоге члены Совета по этике единогласно проголосовали за то, чтобы вынести предупреждения руководителям обоих отделов.

Кадры из видеотрансляции