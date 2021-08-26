Изменения в Налоговом Кодексе, касающиеся физических лиц, разъяснили костанайцам сегодня, 26 августа, на брифинге сотрудники службы госдоходов. Они напомнили, какие платежи обязаны сделать граждане до 1 октября.

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До этой даты физические лица, имеющие дома, квартиры, гаражи, дачи, придомовые земельные участки, земельные участки для садоводства, обслуживания гаража и парковочные места, должны уплатить за них налоги.

- С 1 января 2021 года в Налоговый Кодекс введены изменения в части объединения налога на имущество и земельного налога физических лиц, - пояснил заместитель руководителя ДГД по Костанайской области Куанышбек БЕКШИН, - налоги по земельным участкам и имуществу будут считаться по отдельности, согласно действующему порядку. При этом налогоплательщику будут предъявляться к уплате одной суммой и одному коду бюджетной классификации - КБК 104102.

Он отметил, что норма является улучшающей, потому что упрощает налогоплательщикам порядок уплаты.

Кроме того, сообщил Бекшин, отменён земельный налог для собственников, проживающих в многоквартирных жилых домах. Норма об освобождении сопряжена со сложным администрированием этого налога, нецелесообразностью затрат на начисление и его сбор.