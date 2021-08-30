Брошенными пятиэтажками без окон и дверей сегодня никого не удивишь. Таких пейзажей предостаточно и в населенных пунктах Казахстана, и за его пределами. А вот что всегда удивляет, так это способность людей уметь радоваться каждому дню несмотря ни на что. Свидетелями такого праздника жизни в отдельно взятом моногороде стали корреспонденты Tengrinews.kz. На этот раз они побывали в Житикаре.

Чем хорош город с населением 35 тысяч человек? Тем, что здесь все друг друга знают. По крайней мере, в этом уверяют нас местные жители.

"Иногда бывает скучно, потому что у нас маленький город и мы ходим в одни и те же места", - рассуждают встретившиеся нам старшеклассницы София и Лаула.

"Хотелось бы, чтобы наш город как-то расширился, чтобы людей было побольше, потому что, прогуливаясь от скамейки до скамейки, мы встречаем одних и тех же знакомых", - говорят девушки.

Прогулка - это основной досуг не только местной молодежи. Как только стихает жара и наступает вечер, на улицу выходят все.

Посреди обычного житикаринского двора, который можно спутать с любым двором из практически любого казахстанского города, есть нежилая пятиэтажка.

Принято ассоциировать такие заброшенные дома с разрухой и депрессией. Но стоило нам только подумать об этом, как тут же заиграла музыка и зазвучала песня.

Это пенсионерка Анна Петровна взяла в руки микрофон-караоке и начала исполнять композицию про былые времена, друзей, жизнь и простые человеческие отношения.

Она сидит в беседке, рядом с ней ее соседи, все вместе едят сочный арбуз.

Анна Петровна выходит на припев:

"Для друзей эту песню я пою,

Для друзей, их сердечно я люблю,

Для друзей, с кем я рядом столько лет,

Для друзей - их надежней в жизни нет".

Двое женщин встают и начинают пританцовывать.

На веревках развевается свежевыстиранное белье, дети играют, на лавочке отдыхает кошка и кажется, нет в мире более уютного и счастливого места, чем этот двор с разбитой пятиэтажкой внутри.

"А ну-ка подтанцовка, девочки, вспоминаем Курбан-Айт, - заводит всех Анна Петровна и, обращаясь к нам, говорит, - вот так, мои хорошие, кто хочет, будет плакаться, а кто хочет жить нормально, он делает себе сам праздники".

"Действительно, а че унывать-то?" - соглашается сидящая с ней бабушка.

"Здоровья ни у кого нет, а если мы будем сидеть и плакать - там болит, там болит… У кого сейчас не болит? У всех болит. Надо жить, надо благодарить бога, что мы сегодня живы. Вырастили детей, внуков, а что еще нам осталось в жизни? Общение и, самое главное, не падать духом", - говорит Анна Петровна.

"Вот кончится локдаун, пойдем в ДК петь", - строит планы певица.

"А что до таких нежилых пятиэтажек, то их потихоньку восстанавливают", - говорят другие жители и указывают нам на один такой возрожденный дом.

"Какой у нас город чистый стал, вообще похорошел, раньше Житикара грязная была, а сейчас асфальт стелют, за это надо спасибо сказать", - говорит одна из жительниц.

Душевная песня хоть и спасает от хандры, но не всех. Некоторые пожилые люди жалуются на маленькую пенсию.

"Как люди живут? В нехватке живут, ну а что, минимальная пенсия, ничего не добавляют, а цены растут", - говорит одна бабушка.

"Ну, 68 (очевидно, тысяч)", - подтверждает другая.

"Обманывают, вот по "Ютьюбу" пишут, что по 59, 67 тысяч будут пенсионерам добавлять, а как добавлять? Жмите, говорят, на "подробнее", "подробнее" нажимаешь - а там ничего нет", - рассказывает о своем опыте использования интернета первая.

"Жизнь нормальная, если бы пенсия была побольше, еще бы лучше жилось. Обещают больше, но как у меня была 70, так она и осталась", - уверяет Мария Семеновна, последние годы она работала на местной асбестовой фабрике, а до этого была воспитателем в детском саду.

"У меня было 30 малышей, по годику, я их любила, один кричит: ма; другой: ба; третий: тё; и все вместе: ням-ням давай. Ой, тогда было время золотое. Теть Тань, как мы воспитывали?" - спрашивает она сидящую рядом пенсионерку.

"Нормально воспитывали, а сейчас вон ломают, слово не скажи", - кивает на двор, где играет ребятня, Татьяна Александровна. - Я работала на фабрике приемщиком асбеста, с 1984 года на инвалидности, пенсия маленькая, а лекарство очень дорогое, например, одно лекарство - 20 200, ведь это можно с ума сойти".

Свою фабрику они хвалят, говорят, по возможности пенсионерам там помогают. Хвалят они и свой город, который, по их словам, расцветает на глазах.

"Насчет пенсии город не виноват, так все нормально", - примирительно говорит еще одна соседка.

Через дворы быстрой уверенной походкой идет сантехник Игорь. Вообще-то ему некогда, дел невпроворот, но он все же согласился сказать свое мнение.

"Я родился здесь, мне другого города не надо, я всем доволен", - заявляет мужчина.

"Работы валом, просто низкооплачиваемая, но надо работать. Я вот сам и сантехник, и плотник, и шашлыки жарю. Так что надо просто уметь работать, и все. Я вот и детей поднял, и внуков растим, так что было бы желание", - рассуждает он.

"А как вы думаете, чего не хватает Житикаре?" - поинтересовались мы.

"Скорее всего, властям надо обратить внимание на быт людей, на сферу отдыха, а то работать - мы все работаем, а отдыхать негде практически, озеро запустили, вон все заросло бедное, как болото", - отвечает Игорь.

Но, как и другие люди, настроен он оптимистично.

"Мы периферия, самый крайний город, он самый маленький у нас. Лисаковск чуть меньше, но там есть обогатительный комбинат, и они (Лисаковск) богаче нас, просто богаче. А у нас асбест (предприятие по добыче асбеста) кому нужен? Но вот сейчас золото начали добывать, дороги расширяют, все делают, думаю, доберутся и до озера", - уверен он.

"Если хочешь работать - работа есть, а кто не хочет работать, те дурака валяют", - говорит пенсионер Канатбай Жакупов.

"У нас здесь золото добывают в трех местах, а еще асбест, работают люди", - соглашается его товарищ Вячеслав Марусенко.

В этом городе, конечно, есть и площадь с фонтаном, и аллеи, и цветы, есть даже свой Биг-Бен, который бьет в определенное время, есть невероятного размера пруд, правда, выглядит он как-то безжизненно. Одним словом, свободного места в городе много, гуляй - не хочу, вот люди и гуляют.

Но вместе с тем молодежь хотела бы видеть больше культурных и развивающих мест, где они могли бы проводить свой досуг.

Молодежь свой небольшой город любит, отзывается о нем очень тепло и хорошо. Но, становясь старше, чувствует, что здесь как будто бы немного тесновато.

"У нас уютный город, но вот я, например, закончила школу и уезжаю в Новосибирск учиться", - признается одна из девушек.

Житикара - город уютный. И особенно здесь уютно теплым летним вечером. Все эти спальные районы с советской мозаикой на пятиэтажках представляют собой своеобразный музей эпохи СССР под открытым небом.

Как и многие населенные пункты Казахстана, Житикара за свою историю сменила несколько названий. Она была и городом Джетыгара, и одноименным поселком, а еще раньше это место именовали аул Көңiлдi, то есть веселый, радостный.

"Что это было?" - спросит кто-то, увидев поющих и танцующих женщин на фоне заброшенной пятиэтажки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ренат Ташкинбаев (@renat_tashkinbayev)

"Это был обычный вечер из жизни в прошлом Веселого аула, а ныне не менее радостного города Житикары", - отметим мы.

Фото Турар Казангапов ©️tengrinews.kz