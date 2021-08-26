На проблему обратил внимание руководитель департамента по контролю в сфере образования Костанайской области Орал КАППАСОВ. Сегодня, 26 августа, он провел брифинг по вопросам готовности школ к началу учебного года.

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Доклад спикера был основан на результатах комплексного мониторинга учреждений образования.

- Выявлено отсутствие учебных кабинетов в соответствии с государственным общеобязательным стандартом в одной трети школ области, - сказал Каппасов. - Наибольшая потребность существует в кабинетах информатики, физики, химии, биологии. В тоже время при имеющейся потребности в учебных площадях в школах размещены акиматы, фельдшерско-акушерские пункты, сельские библиотеки, отделы образования и другие организации.

Он отметил также, что для организаций образования всех регионов области сохраняется потребность в лабораторном оборудовании, компьютерном оснащении, подключении к интернету. Нехватка компьютерных классов отмечена в 66 малокомплектных начальных школах, размещенных в приспособленных зданиях с малыми площадями.