Главный государственный санитарный врач страны подписал новое постановление "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gov.kz.

Согласно новому постановлению обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности допускается при следующих условиях:

100-процентная вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления);

внедрение приложения Ashyq при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

соблюдение масочного режима;

запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);

запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).

При регистрации в организации среднего образования в 1 инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 в более 30 процентах классов одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней.

При этом иностранные студенты будут допускаться к очному формату обучения при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной справкой/паспортом вакцинации уполномоченным органом страны проживания, а также при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее 3 суток после пересечения Государственной границы Казахстана.

При регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев заболевания COVID-19 в более 30 процентах групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.