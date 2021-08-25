24 августа пассажиры после оплаты проезда в автобусе банковской картой выясняли. что с их счета вычли в десятки раз больше средств, чем стоит одна поездка. Списания продолжались и ночью, когда общественный транспорт не работал.

- Сбой начался около 12.00 вторника, его удалось устранить сегодня около 15.00, - сообщил "НГ" заведующий сектором транспорта отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Сбой произошел в банке второго уровня при интеграции и обновлении системы. В каком именно банке - сказать не могу. В итоге сбой отразился на всех банковских картах. У владельцев транспортных карт некорректных списаний не наблюдалось. Но это не сбой AlemPay. Так как эта система распространена в нескольких городах Казахстана, то некорректные списания происходили у жителей еще трех городов, помимо Костаная.

По сообщениям наших читателей, сбой произошел в Halyk Bank, прошивка которого установлена в AlemPay. Но в отделе ЖКХ не подтвердили и не опровергли эту информацию. На вопрос корреспондента "НГ" последуют ли извинения перед пассажирами от представителей банка второго уровня, допустившего сбой, Есергепов ответил:

- В банке сейчас разбираются с техническим сбоем. Мы приносим извинения пассажирам. Некорректно снятые деньги будут всем возвращены на следующей неделе. Максимальное количество снятий, по предварительным подсчетам, составило 80 раз за одну поездку.

На вопрос корреспондента " НГ", почему систему не отключили спустя час после сбоя, представитель отдела ЖКХ ответил: "Пытались разобраться. И надеялись, что проблему удастся устранить в течение нескольких часов".

Представитель перевозчика, ТОО "Компания STA" Юрий ПАНАСЕНКО отметил, что сбой нервировал не только пассажиров, но и водителей:

- Все претензии выслушивали они, хотя были не причем. Система новая, иногда некорректно работает, поэтому во избежание таких последствий просим пассажиров пользоваться транспортными картами, либо брать с собой наличные деньги.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ