Сотрудники полиции Мендыкаринского района изъяли более 90 кг конопли в п. Степановка в ходе проведения ОПМ «Карасора-2021». Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

43-летний местный житель на своем земельном участке выращивал и культивировал коноплю. Полиция изъяла 20 кустов растений.

- В ходе осмотра жилища на летней кухне была обнаружена и высушенная конопля весом более 200 гр, - отметили в пресс-службе. - Как пояснил гражданин коноплю выращивал для личного употребления. Общий вес изъятых наркотических средств и растений составил более 90 кг.

Начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Как отметили в полиции, это уже третий такой факт в нашем регионе с начала 2021 года.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО