Знакомясь с материалами местных СМИ, приходишь к мысли, что активность рядовых граждан растет. Особенно радует, что голос подает не только старшее поколение, но и молодые люди. Они поднимают вопросы работы коммунальных служб, жилищного и дорожного строительства, облика города в целом, несовершенства действующих законов.

Недавно эти вопросы обсуждались в акимате Костаная, куда пригласили сотрудников ЖКХ, работников полиции, председателей ПКСК и ОСИ, общественников. Отмечалось, что в городе немало положительных изменений, и не только в центре, но и в таких «экзотических» районах, как Костанай-2, п. Корейский, Узкая колея. Асфальт дошел до узких, кривых улочек, где его не было никогда, в ранее непроходимые внутриквартальные дворы в центре города. Претендует на проспект обновленная улица им. Алтынсарина. За последние 2.5 года сделано столько приличных асфальтовых дорог, сколько не было за 25 предыдущих лет.

Отдельный разговор о зеленой одежде города. Дикое, безграмотное кронирование было остановлено, будем считать, голосами протеста рядовых граждан. А может, и потому, что кронировать уже нечего - все, что могли порубить люди с топорами и пилами, порубили. Взамен спешно высаживали прутики, которые требовали ухода и полива. Естественно, многие не прижились - как доложила жительница Костаная-2, причина в том, что не поливали посадки. Правда, возник вопрос: а что мешало жильцам взять под опеку деревца рядом с их домом, поливать, подвязывать?

Сегодня в городе возникла другая напасть. В связи с отсутствием дождей на улицах очень мало травяного покрова. После обильных осадков в конце июля трава появилась, украсив лужайки перед домами, но тут же нагрянули безбашенные газонокосильщики, выкашивая зелень до самой земли. Ребята из отдела ЖКХ, вы вообще смотрите, кому доверять городские улицы? Ведь после ваших беспредельщиков полностью исчезает травяной покров, остается полупустыня.

И ведь это не первый случай перебора. Полтора года назад такие же «экологи» оголяли стволы деревьев от веток до высоты 2 - 2.5 м. Особенно дико выглядели общипанные лиственницы на пр. Абая. В чью неумную голову пришла мысль превратить наши деревья в подобие пальм с Арабского Востока, оставив 2-3 ветки на макушке? Слава богу, после активного протеста эту дурь прекратили.

Касаясь внешнего облика города, вы замечали, какой обшарпанный дом стоит на остановке «Радуга»? А ведь привокзальный район - это ворота города, здесь формируется мнение о наших улицах у гостей. Или сгоревшая подпольная общага по ул. Байтурсынова, сразу за Зеленым базаром. Прошло около 7 лет, поутихли страсти вокруг хозяев нелегалки, а поражающая воображение конструкция из горелых металлических клеток стоит как стояла, потрясая воображение прохожих. Декорация для фильмов Хичкока. До каких пор, позвольте спросить? Или этот кошмар занесен в список достопримечательностей города?

Возник вопрос и к фирме «Тазалык». Его работники (по команде или по собственной инициативе) забирают только то, что лежит в контейнерах. Все, что вокруг них, остается на земле. Еще больше странностей в частном секторе, где от жильцов требуют все упаковывать в пакеты. Ну и как вы себе представляете упакованный телевизор, стиральную машину или холодильник. Разве собственный корпус не является той же упаковкой? Кто-то возьмется что-то объяснить или обнаружить здравый смысл в этих действиях?

В целом встреча оказалась взаимно полезной. Городские власти получили информацию из первых рук без искажений. У горожан появилась уверенность, что их услышали, и надежда на решение хотя бы некоторых проблем.