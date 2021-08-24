Авария произошла в 15.00. По предварительным данным, два человека доставлены в больницу с различными травмами. Как отмечают наши подписчики, это не первая авария на перекрестке, здесь давно необходимо установить светофор.

Фото читателей "НГ"

- На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции. По предварительным данным, водитель автомобиля "Киа Рио" передвигалась в сторону улицы Алтынсарина. При повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, столкнулась с автомобилем и затем последовали еще два столкновения следующих за ней автомобилей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Сейчас составляет схему ДТП. В полиции обещали предоставить дополнительную информацию позже.