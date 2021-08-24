Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, удалось установить личности двух мужчин и женщины, жестокие действия которых по отношению к собаке попали на видео.

Напомним, видео появилось в Instagram вчера, 23 августа.

"Истошный визг собаки разнесся по всему двору. Мы выбежали на улицу и увидели страшную картину. Трое взрослых людей (среди них наш пожилой сосед на костылях) в тени деревьев, прям под окнами шестиэтажки колотили молотком по окровавленному мешку, добивали свою собаку. Жители многоэтажки высунулись из окон, вызвали полицию. Спасать собаку было уже поздно, она издавала последние стоны. На вопрос "Что вы творите?", полупьяная "хозяйка" собаки спокойно ответила, показывая на мешок : "Она начала курей таскать", - отмечено в публикации.

Полиция установила личности подозреваемых: ими оказались двое мужчин 35 и 63 лет, и 35-летняя женщина. Все они задержаны.

- По данному факту управлением полиции города Костаная начато досудебное расследование по ст. 316 ч. 2 (жестокое обращение с животными), - сообщили в пресс-службе ДП. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.