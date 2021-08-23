С 23 августа городские ЦОНы начали прием граждан без обязательного бронирования. Во многих ЦОНах страны, в том числе и костанайском, это привело к наплыву посетителей.

Очередь в центральный костанайским ЦОН утром 23 августа

По информации пресс-службы госкорпорации "Правительство для граждан", понедельник всегда был насыщенным днем. Поэтому госкорпорация просит клиентов воздержаться от посещения центров обслуживания населения без острой необходимости.

- Мы ожидали наплыв граждан в связи с отменой обязательного бронирования. Сейчас наши сотрудники работают в усиленном режиме. Мы постараемся обслужить всех, кто пришел сегодня. Просим граждан также не забывать о карантинных условиях. Добавлю, что большинство клиентов пришли за услугами, которые доступны онлайн. Поэтому призываю граждан пользоваться электронной альтернативой получения госуслуг, – сказал председатель правления госкорпорации Адил КОЖИХОВ.

Как отметили в пресс-службе, 645 видов госуслуг (всего в государственном реестре 690 услуг) доступны в электронном виде, клиенты могут самостоятельно получить их через портал egov.kz, мобильное приложение egovmobile, бот в телеграм @kenes1414bot.

Кроме того, большинство государственных услуг оказываются независимо от места прописки, поэтому клиенты могут обратиться в другие районные центры обслуживания населения.

Пропуск в ЦОНы через систему Ashyq сохраняется.