Днем в одном из дворов Костаная собаку забили молотком, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Instagram написала жительница города Евгения Артанж.

По ее словам, это произошло утром 21 августа.

"Истошный визг собаки разнесся по всему двору. Мы выбежали на улицу и увидели страшную картину. Трое взрослых людей (среди них наш пожилой сосед на костылях) в тени деревьев, прям под окнами шестиэтажки колотили молотком по окровавленному мешку, добивали свою собаку. Жители многоэтажки высунулись из окон, вызвали полицию. Спасать собаку было уже поздно, она издавала последние стоны. На вопрос "Что вы творите?", полупьяная "хозяйка" собаки спокойно ответила, показывая на мешок : "Она начала курей таскать", - отмечено в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгения Артанж (@evgeniya_artanzh)

В полиции области уточнили, что материал зарегистрирован.

Участковый работает по установлению личности людей на видео для привлечения к ответственности, - добавили в ведомстве.