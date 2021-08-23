5 семейных торжеств и 3 поминальных обеда провели с нарушением постановления главного санврача региона в областном центре, Костанайском, Амангельдинском и Наурзумском районах, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Кроме того, в Костанае в запрещенное время работал бар «West».

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- В прошедшую субботу мониторинговой группой выявлен факт проведения свадьбы в ресторане «Hanzada» с участием 50 человек, - отметили в пресс-службе. - В Наурзумском районе в кафе «Дархан» на поминальный обед собрались более 60 человек.

По всем фактам собраны материалы и переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для привлечения владельцев заведений к административной ответственности по статье 425 КоАП РК.

С 1 августа 2021 года мониторинговые группы провели 995 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 121 нарушение карантинных мер. Из них 11 фактов работы в областном центре кафе в запрещенное время и 29 случаев проведения мероприятий.