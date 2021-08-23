За воскресенье, 22 августа, в регионе зарегистрирован 291 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 297 заболевших, темп прироста равнялся 1,1%.

Иллюстративное фото financoff.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 100, Житикара – 34, Рудный – 31, Аулиекольский район – 21, Аркалык – 17, по 13 случаев - в Лисаковске и районе Б. Майлина, Сарыкольский район – 12, Федоровский район -10, Костанайский район – 9, Мендыкаринский район – 7, по 6 случаев - в Алтынсаринском и Денисовском районах, Карабалыкский район – 5, Камыстинский район – 4, Карасуский район - 3.

248 пациентов обследованы по самообращению, 41 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 258 с симптомами заболевания, 33 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 августа 2021 г. зарегистрировано 26 608 случев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 23 648 человек, в том числе 46 за 22 августа.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 286 677 человек (+582), вторым компонентом 226 119 (+734).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 21 августа в регионе был выявлен 1 заболевший коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 531 человек.

По данным управдения здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 114 человек.