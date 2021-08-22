В Рудном задержан мужчина, который в нетрезвом виде стрелял по лошадям, сообщила сегодня пресс-служба ДП Костанайской области.

Жена подозреваемого показывает пневматический пистолет сотрудникам полиции /Фото пресс-службы ДП

В департаменте полиции прокомментировали видео, на котором снят мужчина с предметом, предположительно похожим на оружие.

"Действительно в городе Рудном 22 августа, около 17.30, 32–летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона второго этажа своей квартиры произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону бродивших без присмотра лошадей. Данный факт зарегистрирован, пневматический пистолет изъят, принимается процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Также выясняется, кто хозяин бродивших лошадей.

В полиции добавили, что жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет