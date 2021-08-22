После двухгодичного перерыва празднование Дня города всё же состоялось. Со сложностями. Тем не менее, праздник удался.

На этом грузовике музыканты передвигались по городу / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Мероприятия начались в 18:00 субботы, 21 августа, на набережной по улице Гашека. Оттуда стартовал грузовик с музыкантами ансамбля казахских народных инструментов «Мирас» и джазового оркестра. Грузовик останавливался в пяти точках: набережная на улице Гашека, дворец культуры «Жастар» – тут ансамбль сменился на оркестр, площадь перед областным акиматом, бульвар Молодежи в районе КСК и ТЦ «Апельсин».

Танцоры ансамбля «Карнавал» сопровождали музыкальные выступления / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Главное шоу развернулось перед областным акиматом. Грузовик с музыкантами предварял оркестр духовых инструментов, а сопровождал выступление ансамбль танца «Карнавал» - дети танцевали с лентами.

Далее грузовик повез музыкантов к бульвару Молодежи.

Площадки перед выступающими заполнялись мгновенно / Фото Арсения СТАКАНОВА

Здесь ведущие мероприятия Мади Нурмухамбетов и Азамат Ибраев раскрыли хедлайнера передвижного концерта – дуэт «BRO», победители последнего сезона вокального конкурса «Х-фактор. Казахстан». Парни пели тоже на передвижной сцене, чередуя свои номера с номерами биг-бенда.

В преддверии праздника многие горожане писали в соцсетях, что передвижные сцены - это ерунда, бессмысленно и неудобно. «Как так, - возмущались люди, - нам придется бегать, чтобы послушать концерт, что за бред?». Даже во время праздника, когда «НГ» вела прямой эфир в официальном инстраграм-аккаунте, сыпались комментарии недовольных. На деле же праздник прошел на ура.

Видео Геннадия СТАКАНОВА

Татьяна и Надежда ГОЛУБЕВЫ – сестры. В прошлом году им не хватало праздника из-за пандемии.

- Это глоток свежего воздуха после безпозитивного года,– говорит Надежда. – Мы совсем случайно узнали, что праздник сегодня - гуляли с племянницей и услышали музыку на бульваре Молодежи, пошли искать источник звука.

- Я думаю, люди соскучились по концертам, праздникам, – дополняет Татьяна. - Это разрядит всю обстановку.

Абсолютно пустую площадь перед ЗАГСом около бульвара Молодежи быстро заполнили люди, услышавшие музыку. Супружеская пара Екатерина и Сергей МЕЛЬНИКОВЫ рады, что формат концертов в этом году именно такой:

- Раньше приходила на праздник в центр города и чувствовала себя муравьем, - говорит Екатерина. – Сегодня удобный и уютный концерт.

- Не ты идешь к празднику, а праздник приходит к тебе, – дополняет Сергей.

Артисты джазового оркестра радовали горожан / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Музыка была и на воде. На центральной набережной и на набережной «25 лет независимости» с 19 часов плавали речные трамвайчики с выступающими артистами ДК «Мирас».

Речной трамвайчик возле центральной набережной / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Методист по составлению планов, отчетов и программ дворца культуры Галия АУБАКИРОВА говорит, что переживали за то, как всё пройдет:

- Мы очень боялись, что люди не воспримут, им будет неинтересно или возникнут проблемы с акустикой. Но всё очень хорошо! Люди танцуют, записывают на телефоны – им всё нравится и это для нас большая награда.