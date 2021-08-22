В Гамбурге (Германия), в зале Universum Gym прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой в супертяжелой весовой категории свыше 90,7 кг между 32-летним Жаном Кособуцким из Костаная и 31-летним Джоуи Давейко из США по прозвищу «Танк».

На кону этого поединка была защита казахстанцем титула интернационального чемпиона WBA - WBA International, который он завоевал 20 февраля этого года, нокаутировав в четвертом раунде нигерийца Онориоде Эвариеме.

Для Жана Кособуцкого, тренирующегося под руководством своего отца Сергея Николаевича Кособуцкого и впервые вышедшего на профессиональный ринг 23 сентября 2017 года, этот бой стал 16-м в его профессиональной карьере, а для Давейко - 34-м. Во всех своих предыдущих боях Кособуцкий одержал победы, причем 14 из них досрочно - нокаутом.

Джоуи Давейко, чей дебют в профессионалах состоялся на восемь лет раньше - 26 сентября 2009 года, в 33 проведенных поединках побеждал в 21 бою с 12 нокаутами, четыре боя завершил вничью и потерпел восемь поражений, одно из которых нокаутом.

На любительском ринге наивысшим достижением Кособуцкого были три победы на чемпионатах Казахстана (2010 г., 2012 г., 2013 г.) и серебряная медаль XXVI летней Универсиады в Казани (Россия) в 2013 году. Давейко в 2008 году становился чемпионом мира среди молодежи в Гвадалахаре (Мексика).

Перед очным поединком в Гамбурге в рейтинге авторитетного сайта boxrec.com, занимающегося статистикой профессионального бокса, Кособуцкий находился на 44-й строчке, а Давейко располагался на пять строчек ниже. Сам же бой, получивший от boxrec.com рейтинг «Три звезды», был рассчитан на 12 раундов.

Кособуцкий с первого раунда взял инициативу в свои руки, а во втором раунде отправил соперника на настил ринга, проведя комбинацию из двух ударов - по голове и по корпусу.

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Таким образом, Жан Кособуцкий одержал 16-ю победу, ставшую 15-й досрочной, и успешно провел первую защиту титула WBA International. А Джоуи Давейко потерпел в своей карьере девятое поражение и второе - нокаутом.

Фото instagram.com