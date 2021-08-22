Только 4,5% от общей площади посева зерновых культур (178 тыс. га) в Костанайской области находятся в хорошем состоянии. Такую оценку дал глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ на отчете в облмаслихате.

Кадр из трансляции

Причиной аким назввал засуху и отметил, что уже полностью списали 124 тыс. га - 3,1% зерновых.

- Урожай зерновых культур, по прогнозам акимов, которые уже отчитались мне, ожидаем в среднем составляет 6,4-6,5 центнера с гектара, - сообщил Мухамбетов. – Обмолочено почти 400 000 гектаров. Всего на уборке задействовано 22 600 тракторов, 9 000 комбайнов, 3 000 жаток, 8 000 грузовых автомобилей. В связи с неблагоприятными погодными условиями и низкой урожайностью кормовых культур из местного бюджета выделено 1 900 000 000 тенге чтобы поддержать (сельхозпроизводителей – «НГ»), спасибо депутатам, что поддержали такое решение. Эти деньги пойдут на удешевление кормов для маточного поголовья. Это поможет обеспечить поголовье кормами и не допустить сокращения численности скота.

Мухамбетов отметил, что в Костанайской области работает комиссия из Министерства сельского хозяйства РК для предложений о дополнительных мерах поддержки.

- Провел совещание с мукомолами, с предприятиями переработки, - сказал аким области. – Обсудили мы ситуацию в Афганистане - есть сложности, есть риск по экспорту. Будем завозить зерно из Российской Федерации, СКО и Акмолинской области. Мы должны наши крупные мельницы на 60% загрузить. 2 600 человек работает в этой отрасли. Самое главное - сохранить рабочие места.

Вопросы к докладу главы региона возникли только у двух депутатов.

- Вроде бы 97% кормов заготовлено в области. Но как обеспечить частные подворья? – спросилдиректор агрофирмы «Диевское» Олег ДАНИЛЕНКО.

- Конечно, сельхозтоваропроизводители имеют запасы с прошлых лет, - ответил Архимед Мухамбетов. – Каждый год, когда была благоприятная погода, полуторагодичный запас сена подготовили. Но некоторые хозяйства продали… Мы видим такую же ситуацию в ряде западных областей Казахстана. Где-то 1 084 000 тонн нам нужно в год, полуторагодичный запас - это 1 600 000 тонн. Должно было остаться около 500 000 тонн, но осталось всего 10% от этого объёма. Мы подключили все свои ресурсы, на всех пастбищах ведется заготовка. Почти 50 000 гектаров лесного фонда мы задействовали. Я обратился к производителям через акимов, чтобы помогали заготавливать сено пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. Есть хорошие примеры, где сельхозтоваропроизводители помогают.

- В текущем году наблюдается рост цен на масло подсолнечное. Какие меры принимаются для стабилизации цен? – спросил директор ТОО «ННН+В-2005» Нуркелген УТЕУЛИН.

- В целом, конечно, цена сегодня растет на некоторые продукты. Это связано с засухой, - ответил аким области. - По маслу подсолнечному работаем мы пока по тем ценам, которые имеем с прошлого года. Наша область потребляет более 10 000 тонн подсолнечного масла, а производим 16 000 тонн - почти в полтора раза больше. Мы поддержали местного предпринимателя – ТОО «Промбаза-7» в Федоровском районе. Подвели ему газ и инженерные сети, дорогу построили. И он построил хороший, крупный завод. Заключили с ним договор, и он поставляет на внутренний рынок масло по цене 640 тенге за литр. Фиксируем, максимум магазины делают надбавку 10 тенге. Конечно, мы получаем масло из других областей и соседних стран. Мы продаем масло, так «Промбаза-7» в Китай хорошо масло продает. В целом по маслу ситуацию мы держим на контроле. Стабфонд масло покупает, мы 1,4 млрд тенге мы им выделили.

В каких именно магазинах Костанайской области можно купить литр подсолнечного масла за 650 тенге, аким области не назвал, а депутаты не стали уточнять и единогласно проголосовали за принятие отчёта Архимеда Мухамбетова.