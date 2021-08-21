"Тобол" обыграл "Кызыл-Жар" в первом матче 1/4 финала Кубка Казахстана
Vesti.kz
21 августа 2021, 19:08 | Спорт
"Тобол" одержал победу над "Кызыл-Жар" в первом матче 1/4-й финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 35-й минуте стал Игорь Сергеев.
При этом "Кызыл-Жар" доигрывал матч с 65-й минуты в меньшинстве, когда за перебор желтых карточек с поля был удален Виктор Гунченко.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Ответный матч в Костанае команды проведут 22 сентября.
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