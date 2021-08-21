"Тобол" одержал победу над "Кызыл-Жар" в первом матче 1/4-й финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 35-й минуте стал Игорь Сергеев.

При этом "Кызыл-Жар" доигрывал матч с 65-й минуты в меньшинстве, когда за перебор желтых карточек с поля был удален Виктор Гунченко.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Ответный матч в Костанае команды проведут 22 сентября.