Заместитель председателя мажилиса парламента РК Павел Казанцев поделился своим мнением о «нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка», передает ИА «NewTimes.kz».

Фото взято со страницы facebook.com/KazPO4

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В нашей стране не существует проблем на этот счет. Всегда самые разные национальности жили мирно друг с другом, никогда не было и нет проблем во взаимопонимании. Все большую роль обретает казахский язык. Для представителей самых разных национальностей он становится неотъемлемой частью жизни», — написал заместитель председателя мажилиса.

Он добавил, что уже не вызывает удивления, когда казахстанцы других этносов свободно говорят на казахском языке. Все это происходит эволюционно, без принуждения.

«Обращаюсь ко всем, кто чрезмерно обеспокоен межэтнической ситуацией в Казахстане. Единичные случаи никак не характеризуют ситуацию в целом. Мы жили, живем и будем жить в согласии!» — подчеркнул он.

Ранее Генпрокуратура РК сделала заявление об ответственности за провокации и распространение ложной информации, в том числе, в вопросах дискриминации по языковому признаку.