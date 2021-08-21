Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
ИА «NewTimes.kz»
Заместитель председателя мажилиса парламента РК Павел Казанцев поделился своим мнением о «нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка», передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В нашей стране не существует проблем на этот счет. Всегда самые разные национальности жили мирно друг с другом, никогда не было и нет проблем во взаимопонимании.
Все большую роль обретает казахский язык. Для представителей самых разных национальностей он становится неотъемлемой частью жизни», — написал заместитель председателя мажилиса.
Он добавил, что уже не вызывает удивления, когда казахстанцы других этносов свободно говорят на казахском языке. Все это происходит эволюционно, без принуждения.
«Обращаюсь ко всем, кто чрезмерно обеспокоен межэтнической ситуацией в Казахстане. Единичные случаи никак не характеризуют ситуацию в целом. Мы жили, живем и будем жить в согласии!» — подчеркнул он.
Ранее Генпрокуратура РК сделала заявление об ответственности за провокации и распространение ложной информации, в том числе, в вопросах дискриминации по языковому признаку.
Как подчеркнули в Генпрокуратуре, такие информационные вбросы затрагивают различные темы — от вакцинации и прибытия беженцев до языкового вопроса.
«Фейковые публикации искажают происходящие события, вводят в заблуждение население страны.
К примеру, отдельные лица безосновательно заявляют об опасности и неэффективности вакцин против COVID-19, игнорируя компетентное мнение медиков и ученых.
Некоторые публично посягают на гарантированные Конституцией права и свободы граждан — недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, национальности и языка», —говорится в заявлении Генпрокуратуры.
В Генпрокуратуре напомнили, что нарушение и ограничение указанных прав и свобод, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статьям 145, 174, 274 Уголовного кодекса.
«В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации», — обратились в Генпрокуратуре к казахстанцам.
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