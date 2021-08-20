Ремонт дороги Рудный-Денисовка будут обсуждать на встрече с руководством АО "НК"Казавтожол". Об этом сообщил Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 20 августа, выступая на сессии областного маслихата.

Кадр из трансляции

Глава региона отчитывался перед депутатами о своей работе.

- Проблемы у нас сегодня с республиканскими дорогами, - сказал Мухамбетов. - Во вторник к нам приезжает руководство "Казавтожол" по моему приглашению. Ремонт дороги Рудный-Денисовка затянулся. Каждый раз мы их критиковали, говорили... Хотя там с нашей стороны полностью карьеры предоставили, необходимые меры поддержки оказали, но подрядчики затягивают! И этот вопрос я поднял перед Министерством индустрии и инфраструктурного развития. В следующем году должны завершить! До Рудного с Денисовки часть дороги будет в 4 полосы, мосты новые будут.

Есть претензии у акима и к трассе Костанай-Нур-Султан. По его словам, 2 полосы этой дороги "даже ко 2-й категории не относятся", а аварийность на трассе высокая.

- Наша главная задача - сделать упор на республиканские дороги, не забывая о местных, - отметил глава области. - Реализация намеченного плана позволит увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии до 78%.