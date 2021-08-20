Брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области с участием заместителя руководителя ДСЭК Юрия СЕВОСТЬЯНОВА и заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ прошел сегодня, 20 августа.

19 августа в регионе был выявлен 261 случай заболевания Covid-19. Последние три дня этот показатель остается стабильным - сильного роста нет, но и снижения тоже.

- С начала пандемии в области зафиксировано 25 761 заболевших, - сообщил Севостьянов. - Из них 2320 - дети до 14 лет, что составляет 9%. Также выявлено 5 897 носителей без клинических проявлений.

На уточняющий вопрос «НГ» о количестве заболевших среди вакцинированных Севостьянов ответил - на данный момент их 1 208.

- Но хочу пояснить, что от числа заболевших это составляет 4,7 %, а от числа привитых - 0,43%, - добавил заместитель руководителя ДСЭК.

По данным на 19 августа заразились КВИ 164 беременных, за последние несколько дней их количество немного выросло.

Анжела Бексултанова сообщила, что из 2 035 инфекционных коек заболевшими заняты 1 028, из 325 карантинных - 62. Из 173 реанимационных коек больными заняты 82, в том числе 47 пациентов в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ и «находятся на кислороде». Насколько их состояние критическое - данных нет. По области в критическом состоянии 27% заболевших. Как отметила Бексултанова, если этот показатель превысит 50%, можно говорить о серьезной угрозе.

- Вирус штамма Дельта очень опасен и непредсказуем, - напомнила замруководителя облздрава. - Пациенты поступают с поражением легких 25%, через 3-4 дня вирус может поразить уже 40% легких, состояние резко ухудшиться. Как известно, на этой неделе в область поступило 43 000 доз китайской вакцины компании Sinopharm. Уже утверждена разнарядка по распределению вакцины, на данный момент она доставлена во все медицинские организации, включая районные. Кроме того, за каждой поликлиникой закреплены дополнительные прививочные пункты, в которых могут провакцинироваться все желающие. К примеру, поликлиника № 3 должна обеспечить вакциной пункт в ТРЦ Kostanay Plaza, и так далее. На данный момент вакцину Sinopharm получили около 500 жителей области. С 1 февраля первым компонентом провакцинировано 282 867 человек, что составляет 56%, вторым - 221 778 человек.

Бексултанова отметила, что в апреле-мае у костанайцев наблюдался пик вакцинирования Спутником-V, жители «прямо требовали эту вакцину». В июле был повышенный спрос на вакцины "Коронавак" и "Хайят". В последнее время люди ждали китайскую вакцину.

- Вне зависимости от того, какая это вакцина - инактивировнная, векторная или РНК-вакцина - и независимо от производителя, она создает иммунитет, вырабатываются антитела. Вакцина помогает снизить тяжесть заболевания или его последствия, - подчеркнула Анжела Бексултанова.

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