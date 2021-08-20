Об этом сообщили в пресс-службе департамента комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

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В департаменте выяснили, что через филиал РГП «Енбек-Костанай» проходила передача электрической энергии. При этом РГП не было включено в государственный регистр субъектов естественных монополий и осуществляло деятельность без утвержденного тарифа. А это является нарушением сразу нескольких статей Закона РК «О естественных монополиях».

- ДКРЕМ проведена проверка Филиала РГП «Енбек-Костанай», по результатам которой установлено нарушение пункта 2 статьи 11, а также подпунктов 3) и 5) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», - сообщили в пресс-службе департамента. - Филиал РГП «Енбек-Костанай» имея на своем балансе сети по передаче электрической энергии, самостоятельно заключал договоры с электроснабжающими организациями и оказывал услуги по самостоятельно установленным тарифам.

В ходе проверки ДКРЕМ выяснилось, что с 2016 по 2020 годы РГП «Енбек-Костанай» предоставляло услуги по передаче электроэнергии ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», ТОО «ЭлектроДил», ТОО «Ремэнерго», РГУ «Учреждение УК 161/3», РГУ «Воинская часть 6697» по индивидуальным ценам.

Специализированный суда по административным правонарушениям г. Костанай принял решение наложить штраф на РГП в размере 14 892 189 тенге.

Кроме того, комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК внесено предписание о включении предприятия в Государственный регистр субъектов естественных монополий.